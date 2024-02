FOTO – Materazzi festeggia il +12 con due pilastri dell’Inter del triplete!

Da ex calciatore e vero tifoso nerazzurro Marco Materazzi si unisce alla festa dell’Inter dopo la vittoria contro l’Atalanta. Insieme a lui, sui social, anche altri due pilastri del triplete.

ATTESA – Festeggia l’Inter in campo, dopo un’altra fondamentale vittoria in campionato, i tifosi sugli spalti e a casa, ma non solo. Lo fa anche chi in passato ha fatto parte del club ed è rimasto per sempre legato ai colori nerazzurri. Lo si intuisce dai social, al termine del match vinto con un poker contro l’Atalanta, quando Marco Materazzi pubblica un simpatico post sul proprio profilo Instagram. L’ex difensore interista nella foto condivisa è in compagnia di altri due grandi pilastri dell’Inter della stagione del triplete: Maicon Douglas e Wesley Sneijder. Nella didascalia Materazzi, fiero della sua Inter e della forza dimostrata, scrive: «Le facce di chi ha appena visto un +12. Loading!».

Dalle parole scritte sui social l’ex difensore dell’Inter, insieme ai suoi ex compagni di squadra, sembra essere entusiasta degli uomini di Inzaghi e impaziente di arrivare al termine del campionato.