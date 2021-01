FOTO – Hakimi esulta per il passaggio del...

FOTO – Hakimi esulta per il passaggio del turno dopo Fiorentina-Inter

Condividi questo articolo

Achraf Hakimi Inter-Pisa

Achraf Hakimi esprime la sua gioia per il passaggio del turno ottenuto al termine di 120′ logoranti. Fiorentina-Inter consegna ai nerazzurri di Antonio Conte il pass per i quarti di finale contro i cugini rossoneri (con data ancora in bilico).

TRENO – Hakimi si è preso l’Inter a forza di sgroppate, accelerazioni e gol decisivi. Il marocchino ha strappato applausi in Fiorentina-Inter, al termine di centoventi minuti complicati. Qui l’entusiasmo dell’ex Borussia Dortmund, autore dell’ennesima prestazione maiuscola, a mezzo social.