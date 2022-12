FOTO – Fontanarosa ritrova l’ex compagno Fabbian in Reggina-Inter!

Alessandro Fontanarosa ieri nel corso dell’amichevole disputata allo Stadio Oreste Granillo ha ritrovato il suo ex compagno Giovanni Fabbian. I due giocatori hanno scattato una foto prima dell’inizio della partita.

RITROVO – Momento di ritrovo anche per Giovanni Fabbian e Alessandro Fontanarosa, i due ex compagni e campioni d’Italia con la Primavera nerazzurra hanno avuto modo di rincontrarsi ieri in occasione di Reggina-Inter, amichevole terminata sul punteggio di 0-2. Di seguito la storia Instagram pubblicata dal giovane difensore nerazzurro.

Fonte: Pagina Instagram [Fontanarosa]