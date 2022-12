Bellinazzo: «Inter, interesse di aziende betting! Costi club oltre 110 milioni»

Bellinazzo ha aggiornato sulla situazione sponsor in casa Inter, con l’interesse delle aziende di betting. Poi il giornalista esperto in economia si concentra sull’indebitamento del club

SPONSOR E SITUAZIONE SOCIETARIA − In collegamento su Radio Nerazzurra, è intervenuto Marco Bellinazzo: «Digitalbits difficilmente pagherà e sono scarse le possibilità di recuperare questi soldi. Potrebbe entrare un nuovo sponsor per sostituirlo. C’è interesse sull’Inter di aziende legate al betting. Si sta aspettando qualche novità normativa sulla legge di bilancio legata all’abolizione di quel divieto sancito dal decreto dignità. Divieto dannoso e anacronistico secondo il mio punto di vista. Autofinanziamento? Non si può andare avanti sempre così. Se Zhang vogliano andare avanti col progetto Inter immagino che pensino ad una situazione ponte, ovvero che venga superata questa crisi e si configuri una situazione di normalità e sostenibilità. I soldi puoi chiederli anche ad Oaktree per rifinanziare il prestito. Il problema nasce dal fatto che i tassi d’interesse stanno riprendendo quota, ed è difficile ottenere tassi più bassi. Il problema vero è l’indebitamento che ha portato a costi oltre i 110 milioni di euro. Significa partire ogni anno con questo gap di 30-40 milioni. Il finanziamento di Oaktree è della galassia Suning, non pensa direttamente sull’Inter. Ma serve una svolta che deve portare ad una decisione di rilancio. Si possono prendere anche altre strade. Ovvero cessioni eccellenti che alleggeriscono il monte ingaggi».