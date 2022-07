FOTO – Dzeko via dall’Inter? Lui manda un chiaro messaggio al mercato

La permanenza di Edin Dzeko dopo l’arrivo di Romelu Lukaku è stata messa subito in discussione. Il bosniaco, però, ha lanciato un chiaro messaggio spegnendo le voci di mercato che lo riguardano.

MESSAGGIO AL MERCATO – Edin Dzeko non ne vuole sapere di lasciare l’Inter, e dopo aver rifiutato diverse offerte, anche dopo l’arrivo di Romelu Lukaku l’attaccante bosniaco vuole restare in nerazzurro per giocarsi le sue chance. Come se non bastasse, sui social il calciatore ha pubblicato tra le sue storie Instagram una foto di una parte della parete della palestra di Appiano Gentile.

Di seguito la storia pubblicata sui social