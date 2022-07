Dybala, ora Roma e Napoli fanno sul serio: pronte nuove offerte – SM

L’Inter ormai da tempo è in pole per Paulo Dybala e l’argentino continua ad aspettare i nerazzurri, ma secondo quanto riportato da Sportmediaset, nella corsa potrebbero inserirsi insistentemente Roma e Napoli, pronte con due offerte.

NUOVE OFFERTE – L’Inter dovrà guardarsi alle spalle per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala. L’argentino ha un accordo con i nerazzurri che però prima dovranno cedere qualche pedina in attacco. Roma e Napoli fin qui si erano interessate senza mai fare un’offerta concreta. Offerta che però potrebbe arrivare nelle prossime ore, considerando le imminenti cessioni di Nicolò Zaniolo per la Roma e Kalidou Koulibaly per il Napoli. Le rispettive offerte dovrebbero aggirarsi intorno i 6 milioni.

Fonte: Sportmediaset