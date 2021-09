FOTO − Dumfries sorridente al lavoro con la sua Olanda

Denzel Dumfries, laterale destro dell’Inter, è in ritiro con la nazionale dell’Olanda. Il giocatore, dopo il pari in trasferta contro la Norvegia, si prepara sorridente in vista della prossima partita

LAVORO − Denzel Dumfries si prepara in vista della prossima uscita della sua Olanda per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Durante la prima partita, il giocatore è entrato al 90 esimo al posto di Timber, chiudendo sul punteggio di 1-1 contro la Norvegia. Dumfries potrebbe giocatore da titolare la prossima gara che vedrà l’Olanda affrontare il Montenegro. Su Instagram, il giocatore ha pubblicato una storia in compagnia di Georginio Wijnaldum in tenuta di allenamento. Di seguito il post.