VIDEO − Inter, svelato il mistero: i Fan Token di Socios arrivano

Dopo l’annuncio di qualche ora fa, in cui Inter e Socios invitavano i tifosi nerazzurri a rimanere in allerta per le 19.08, ecco lo svelamento del mistero. Il main sponsor della Beneamata metterà il 10 settebre in commercio i fatidici Fan Token

FINALMENTE − Adesso è ufficiale, i Fan Token di Socios.com dal 10 settembre saranno definitivamente in commercio. L’Inter e il suo nuovo main sponsor, infatti, avevano lanciato in contemporanea un post sui propri account Twitter in cui si invitava i tifosi nerazzurri a sintonizzarsi sui canali ufficiali alle 19.08. Orario simbolico che richiama l’anno di fondazione della Beneamata, appunto il 1908. Si tratta, appunto, delle famose monete digitali, Fan Token (QUI per sapere di cosa si tratta), messe e a disposizione per i tifosi nerazzurri.