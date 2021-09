Paventi: «Sanchez? La sua esperienza e la sua classe faranno differenza»

Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile, ha fatto il punto sull’Inter, parlando di come Sanchez sia un giocatore che può fare la differenza per il percorso nerazzurro

DIFFERENZA − Questo il commento di Paventi: «Non sono rimasti in tanti, solo 11 giocatori, c’è chi deve recuperare dall’infortunio come Roberto Gagliardini che oggi si è allenato con il gruppo e Alexis Sanchez, il quale spera di andare a Genova. Le gare della Nazionale stanno dando importanti indicazioni, con i due argentini che hanno segnato come a Verona, peraltro Lautaro Martinez ha fatto l’assist a Joaquin Correa sul secondo gol contro la Bolivia. Edin Dzeko segna sempre. Simone Inzaghi, però, ha bisogno anche di Sanchez, autore di un’ottima partita a Genova con Conte in panchina nel primo anno. L’esperienza del cileno e la sua classe faranno la differenza per l’Inter».