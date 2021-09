FOTO − Dumfries, countdown iniziato per la sfida a Calhanoglu

Denzel Dumfries, laterale dell’Inter e dell’Olanda, si prepara in vista della gara di domani sera. I tulipani sfideranno la Turchia di Calhanoglu, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022

COUNTDOWN − Dumfries si allena con la sua Olanda in vista dell’attesissimo match di domani sera contro la Turchia di Hakan Calhanoglu. Sfida affascinante fra due nazionali giovani e molto interessanti. Si tratta di una sfida ad alta quota con la Turchia che guida il gruppo G con 11 punti, inseguita proprio dall’Olanda e dalla Norvegia entrambe ferme a 10. Inoltre, sarà una gara con una certa tinta nerazzurra, visti i tre giocatori dell’Inter che saranno uno contro l’altro, ovvero Dumfries e Stefan de Vrij per i tulipani, Calhanoglu per la Turchia. Su Instagram, il laterale olandese ha pubblicato una storia che lo vede insieme al compagno Jurrien Timber e con tanto di countdown.