Inter-Bologna, San Siro verso il ‘tutto esaurito’: aperti due nuovi settori

Domenica alle 12.30 l’Inter affronerà la Sampdoria, ma in trasferta. Il ritorno in casa (in Serie A, ndr) per i campioni d’Italia è in programma sabato 18 settembre contro il Bologna. I tifosi nerazzurri rispondono presente riempiendo – sempre a metà – San Siro

OBIETTIVO QUASI VICINO – Prosegue la vendita libera per Inter-Bologna, secondo match casalingo della Serie A 2021/2022 in programma sabato 18 settembre alle ore 18. Sono già 30mila i tifosi nerazzurri che si sono assicurati un posto per assistere dal vivo alla partita: San Siro corre verso il tutto esaurito e sono ora disponibili i biglietti per il Terzo Anello Verde e Rosso.

DETTAGLI – FC Internazionale Milano ricorda che solo i titolari di Green Pass potranno accedere allo stadio, esibendo agli ingressi il QR Code, preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura. I biglietti sono acquistabili online su inter.it/tickets e saranno cedibili a terzi a partire da mercoledì 15 settembre.