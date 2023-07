FOTO – Calhanoglu vacanze e… allenamento! A lavoro prima dell’Inter

Calhanoglu non si ferma mai, neanche in vacanza! Il centrocampista dell’Inter si allena per mantenere alta la condizione fisica anche durante la pausa.

IN ALLENAMENTO – Ogni momento è buono per allenarsi e mantenere una condizione ottimale, anche in vacanza, così come sta facendo in questi giorni Hakan Calhanoglu direttamente in Turchia insieme al connazionale Yasin Oztekin. Il centrocampista dell’Inter documenta attraverso i social i suoi allenamenti tra corse, dribbling e tiri in porta.

Fonte: Pagina Instagram [Hakan Calhanoglu]