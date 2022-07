FOTO – Brozovic una bomba in allenamento! Pronto per il ritiro con l’Inter

Brozovic è pronto per tornare a disposizione dell’Inter ad Appiano Gentile, lo dimostrano le foto del suo allenamento personale.

PRIMA DEL RITIRO – Allenamento in vacanza anche per Marcelo Brozovic, che domani sarà a disposizione di mister Inzaghi per il ritiro ad Appiano Gentile. Il centrocampista croato allega anche il simbolo della bomba come commento all’immagine

Di seguito la foto pubblicata sui social dal centrocampista croato.