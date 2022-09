FOTO − Brozovic, l’infortunio non toglie il sorriso ed esulta con la Croazia

Brozovic ha subito un infortunio con la sua Croazia durante la sfida di Vienna contro l’Austria (vedi articolo). Il croato però festeggia l’approdo alle final four di Nations League

ESULTANZA − Marcelo Brozovic tiene in ansia l’Inter dopo lo stop in Nazionale ma non rinuncia a festeggiare per l’approdo della Croazia alle final four di Nations League. Il centrocampista è uscito dopo 18 minuti di partita per un problema muscolare. Si teme uno stiramento. Domani attesi gli esami per capirne di più. Il croato però dopo il fischio finale di Vienna è sceso in campo per festeggiare il traguardo. Il suo post su Instagram.

L’interista è in foto con la mano destra alzata a mo’ di cinque.