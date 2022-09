Ungheria-Italia, Mancini conferma il 3-5-2: tre dell’Inter (con uno switch)

L’Italia si appresta ad affrontare l’Ungheria per la sfida decisiva di Nations League. Gli azzurri devono vincere per approdare alle final four. Mancini punta sul 3-5-2 e su un trio dell’Inter. Le ultime su Ungheria-Italia

LE ULTIME − Serve dare continuità alla vittoria contro l’Inghilterra. L’Italia domani sera giocherà a Budapest contro l’Ungheria per l’accesso alle final four di Nations League. La squadra di Mancini può solo vincere in quanto arriva da seconda classificata, a meno due proprio dai magiari. Il CT azzurro è pronto a riconfermare il 3-5-2 di San Siro con tre giocatori dell’Inter in campo. Come riporta Marco Nosotti di Sky Sport, ci sarà uno switch tutto in famiglia in difesa. Fuori Francesco Acerbi e chance per Alessandro Bastoni. Non si toccano poi Federico Dimarco a sinistra e Nicolò Barella in mezzo al campo. Ungheria-Italia in programma domani alle ore 20.45.