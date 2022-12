FOTO – Betis-Inter, tutto pronto a Siviglia: ecco il ‘palcoscenico’ della sfida

Betis-Inter è l’amichevole in programma alle 18.00, terzultima test invernale per la squadra di Inzaghi che decide di puntare ancora su Dzeko e Mkhitaryan in attacco (vedi formazioni ufficiali). Intanto il club nerazzurro su Twitter presenta il palcoscenico della sfida

PALCOSCENICO – Betis-Inter è il terzultimo test amichevole di dicembre per la squadra di Simone Inzaghi che dopo il Salisburgo alza ulteriormente l’asticella contro gli spagnoli. Intanto il club nerazzurro su Twitter presenta il palcoscenico della sfida, ovvero lo stadio Benito Villamarín di Siviglia. Clima gradevole e certamente più mite di quello lasciato a Milano, l’Inter si gode tutto in attesa del fischio d’inizio.

Questa la foto pubblicata dall’Inter.