Dzeko e Mkhitaryan titolari col Real Betis. Inzaghi fa le prove per il Napoli?

Edin Dzeko ed Henrikh Mkhitaryan saranno titolari in Real Betis-Inter (vedi formazioni). Inzaghi affida a loro il peso del reparto offensivo nerazzurro: riproporrà la coppia nella sfida fra i nerazzurri ed il Napoli?

FIDUCIA – Dzeko e Mkhitaryan guideranno l’attacco dell’Inter nella sfida amichevole contro il Real Betis. I due, nelle precedenti amichevoli, hanno mostrato buona intesa con l’armeno che si sta segnalando come uno dei nerazzurri più in forma fra quelli a disposizione di Inzaghi. Il tecnico, vista anche la situazione in attacco, potrebbe pensare di riproporre la “nuova” coppia anche nel big match contro il Napoli. Lukaku non è ancora al top della condizione, Correa è alle prese con un infortunio e Lautaro Martinez tornerà dalle fatiche della Coppa del Mondo solo qualche giorno prima del big match del 4 gennaio. In caso di risposte positive nelle prossime amichevoli, quindi, non sarebbe assurdo pensare di vedere Dzeko e Mkhitaryan in campo dal 1′ nel big match di San Siro contro la squadra di Spalletti