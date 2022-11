FOTO − Bastoni, dall’Inter alla Nazionale: ottima prova ieri in Albania-Italia

Alessandro Bastoni, dopo le fatiche con l’Inter, ha giocato ieri in Nazionale disputando tutti e 90 i minuti di Albania-Italia, gara vinta 1-3 dagli azzurri in rimonta

SUCCESSO − Oltre ad essere un pilastro nell’Inter, Bastoni lo è ormai diventato anche in Nazionale. Presente tutta la partita, come il compagno Federico Dimarco, ieri a Tirana in Albania-Italia. Gara vinta in rimonta 1-3 dagli azzurri. Bastoni, che a fine gara, è stato anche citato dal tecnico degli albanesi Edoardo Reja (vedi articolo). Sul suo account Instagram, ha voluto condividere la sua gioia per la vittoria.

Dopo l’ultima amichevole di domenica contro l’Austria, due settimane di riposo e poi di nuovo Inter.