Graziani: «Inter, assoluto bisogno di cambiamenti per insidiare il Napoli»

Francesco Graziani, ex allenatore e calciatore, ha parlato del mercato di gennaio dell’Inter in collegamento con Radio Sportiva. Sono diverse le situazioni da monitorare in casa nerazzurra, soprattutto a centrocampo e sulla fascia sinistra.

MODIFICHE – L’Inter sarà alle prese con un periodo molto lungo di riflessioni, soprattutto riguardanti il mercato di gennaio. Nelle ultime ore sono usciti diversi nomi per il reparto difensivo ma non solo (vedi articolo). Le situazioni di Robin Gosens e Roberto Gagliardini, per motivi differenti, tengono banco. Francesco Graziani, ex allenatore e calciatore, in collegamento da Radio Sportiva ne ha parlato così: «Potrebbero partire Gagliardini e Gosens. Molto probabilmente ci saranno alternative e sostituti, penso giovani con prospettiva futura. L’Inter si muoverà sul mercato di gennaio. Qualcosa deve cambiare per provare ad insidiare la forza della capolista, il Napoli».