FOTO – Acerbi aspetta l’Inter e si gode l’amore della famiglia: «Grazie per il supporto»

Acerbi attende sviluppi dal fronte mercato con l’Inter che presto tratterà con la Lazio per il suo ritorno e intanto si gode la famiglia e l’amore della sua compagna Claudia Scarpari in dolce attesa.

AMORE IN FAMIGLIA – Francesco Acerbi attende novità dall’incontro tra Inter e Lazio per quanto riguarda il suo futuro. Ricordiamo che il difensore è in prestito dal club biancoceleste, con un riscatto fissato a circa 4 milioni. Intanto lui si gode l’amore della sua famiglia e in particolare di Claudia in dolce attesa: «Grazie amore che ci sei sempre. Grazie per la persona e mamma stupenda che sei. Grazie per la splendida compagna che sei. Grazie che mi sopporti ogni giorno🤪😜. Sei speciale ti amo».

Fonte: Pagina Instagram [Francesco Acerbi]