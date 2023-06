Serie A Femminile, due Inter Women tra le migliori della stagione!

Terminata la stagione di Serie A Femminile, la Federazione ha premiato le sei migliori calciatrici del campionato. Fra queste troviamo anche due giocatrici dell’Inter Women, distintesi nei loro specifici reparti d’azione.

LE MIGLIORI – È stata decretata la migliore calciatrice in assoluto della stagione di Serie A Femminile appena conclusasi. Si tratta di Emilie Haavi, vincitrice dello scudetto con la Roma. Oltre a lei, la FIGC ha individuato anche altre cinque calciatrici del campionato italiano femminile meritevoli di un premio e tra queste ci sono anche due elementi dell’Inter Women. Per decretare le vincitrici sono state utilizzate le statistiche di Opta, che si basano sui parametri individuali, su quelli di squadra e sui dati rapportati al ruolo e all’incidenza nelle prestazioni. Julia Grosso (Juventus) è stata valutata come la miglior centrocampista, Elena Linari (Roma) come miglior difensore, mentre Chiara Beccari (Como) come miglior calciatrice dell’Under-21.

INTER – Per quanto riguarda, invece, l’Inter Women: Francesca Durante è risultata essere il miglior portiere e Tabitha Chawinga la migliore attaccante della Serie A Femminile. La prima si è distinta per le grandi parate, sia con indosso la maglia nerazzurra sia quella azzurra dell’Italia. Durante è uno dei portieri con più di un rigore parato in campionato e fra quelli con la maggiore percentuale di salvataggi. Anche i numeri di Chawinga sono strepitosi: 23 gol su 23 incontri disputati. L’attaccante malawiana, al primo anno in Serie A Femminile, inoltre, ha preso parte a un totale di 30 gol, almeno 9 in più di tutte le altre giocatrici nel campionato italiano di quest’anno.

Fonte: figc.it