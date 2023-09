FOTO – Dumfries festeggia quota 100: «Squadra fantastica!»

Per Denzel Dumfries, Inter-Milan non era una partita banale. La sua presenza in campo gli è infatti valsa la partita numero 100 con la maglia nerazzurra. Che ha festeggiato con una roboante vittoria.

NUMERO CENTO – Non poteva esistere modo migliore di festeggiare la sua centesima partita in nerazzurro per Denzel Dumfries, se non questa. Un 5-1 nel derby contro il Milan. Il giocatore ha commentato così: “Si festeggiano le cento partite in nerazzurro. Che fantastico sforzo di squadra per arrivare alla vittoria stasera. Continuiamo così!“.