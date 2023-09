FOTO – Carlos Augusto ha già capito: «Milano è nerazzurra»

Entrato nel secondo tempo al posto di un esausto Federico Dimarco, Carlos Augusto ha giocato questa sera il suo primo derby Inter-Milan in carriera. E ha già capito come funzionano le cose a Milano.

DOMINIO – Dopo la grande vittoria per 5-1 di questa sera, anche Carlos Augusto ha già capito come funzionino le cose in città. L’esterno, arrivato in estate dal Monza, ha infatti pubblicato sul suo profilo Twitter una frase che mette in chiaro le cose: “Milano è nerazzurra“. Questa sera l’ennesima dimostrazione. In campo.

Milano è nerazzurra 🖤💙 pic.twitter.com/UNZugtFpEw — Carlos Augusto (@CarlosAugust099) September 16, 2023

Questo il post del numero 30 nerazzurro.