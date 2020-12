Bastoni celebra l’amico Skriniar dopo Verona-Inter: “Sempre lui!”

Bastoni – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Alessandro Bastoni e Milan Skriniar hanno un grande legame dentro e anche fuori dal campo. Come si vede dopo Verona-Inter (decisa dallo slovacco).

AMICI – Tra Alessandro Bastoni e Milan Skriniar esiste un legame naturale che li unisce sin dalla scorsa estate. Lo slovacco è grande amico e mentore del giovane italiano. Ed è facile vederli molto uniti anche fuori dal contesto della gara. Come dopo Verona-Inter (in cui Skriniar firma l’1-2), come si vede nel profilo Instagram del numero 95: