Zidane: “Con l’Inter è una finale. Lukaku out?...

Zidane: “Con l’Inter è una finale. Lukaku out? Ne hanno altri forti”

Condividi questo articolo

Zidane Real Madrid

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid impegnato domani contro l’Inter nella terza giornata della fase a gironi di Champions League, ha concesso alcune dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport”

COME UNA FINALE – Zidane sottolinea l’importanza della partita di domani: «E’ vero che è una finale, sono tre punti importantissimi, ma anche per l’Inter è così. Non sarà una partita facile, sarà molto difficile».

INTER SENZA LUKAKU – Zidane parla dell’assenza di Lukaku nelle fila dell’Inter: «Sicuramente perde qualcosa, è un giocatore che gioca sempre, è importante per la squadra. L’Inter ha altri giocatori buonissimi, forti, quindi sicuramente chi giocherà lo farà bene».

IL CALCIO AL TEMPO DEL COVID – Zidane parla della situazione a livello mondiale nel corso della pandemia: «La situazione strana e non si sa come andrà a finire. Quello che dobbiamo fare e giocare al massimo una partita, domani c’è questa partita e dobbiamo fare di tutto per farla bene».