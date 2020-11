Real Madrid non al top ora, l’Inter di Conte ha una carta (vincente) da giocarsi

Antonio Conte Inter

Il Real Madrid affronterà l’Inter in un periodo di forma non dei migliori. Anche a causa degli infortuni. La situazione in casa nerazzurra è piuttosto nota, ma Conte può farsi valere grazie alle scelte sulle corsie laterali

PROBLEMI PER ZIDANE – La formazione che schiererà Zinedine Zidane domani sera non sarà di certo la migliore possibile. I cinque assenti del Real Madrid (vedi lista dei convocati) sono solo il primo campanello d’allarme per la squadra spagnola. Che contro l’Inter dovrà schierare un paio di giocatori non al meglio. E uno fuori ruolo, probabilmente. Altri completeranno la panchina, almeno inizialmente. I problemi principali sono in difesa e in particolare sulla fascia destra.

JOLLY PER CONTE – Una curiosità non da poco, considerando la (frettolosa) cessione estiva di Achraf Hakimi. Il classe ’98 marocchino in questa stagione avrebbe fatto le fortune di Zidane, che invece sarà costretto a improvvisare la linea a quattro difensiva. Ed è proprio sulla corsia destra – la sinistra per l’Inter – che Antonio Conte dovrà inventare qualcosa. Altro che difendersi. Lì bisogna attaccare. A pieno organico. La scelta mancina di Conte (su chi ricadrà?) può essere la carta vincente per l’Inter. Hakimi a destra dovrà fare il resto. Real Madrid-Inter può decidersi sulle fasce.