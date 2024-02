Zhang si tiene l’Inter: una mossa ha influito. I dettagli del nuovo accordo! − TS

Zhang si terrà l’Inter. Accordo ormai in via di definizione con Oaktree. Il presidente nerazzurro non vuole lasciare il suo club.

CONFERME − Maggio arriva, ma già i giochi sembrano decisi: Steven Zhang e Suning rimarranno alla guida dell’Inter. Nuovo accordo con Oaktree ad un passo: le due parti andranno per un riscadenzamento. Ovvero spostare in avanti la data in cui chiudere il conto con Oaktree, senza però ricevere nuovo denaro. Dunque, Zhang che doveva risanare entro il 20 maggio i conti con il fondo statunitense per una cifra pari a circa 385 milioni di euro, prolungherà la scadenza probabilmente a tassi un po’ più alti. A favorire l’operazione, il fatto che Suning non abbia ancora utilizzato circa 100 milioni del prestito originario. Quando alla durata del riscadenzamento, ipoteticamente dovrebbe essere due anni. Difficile pensare che la scadenza venga spostata di soli dodici mesi, anche perché la stagione 2024-25, soprattutto sotto l’aspetto economico, sarà un crocevia importante per il club nerazzurro. Infatti, non solo arriveranno gli introiti per la partecipazione alla nuova Champions League, ma dall’estate 2025 l’Inter giocherà anche il nuovo Mondiale per Club e sicuramente riceverà un assegno di 50 milioni o più. Dal punto di vista del mercato, non ci saranno dunque cambiamenti. L’Inter continuerà con la sua politica della sostenibilità e al momento non c’è neanche l’urgenza di cedere qualche big per fare cassa. D’altronde già Marotta e Ausilio si sono già attivati e la base per la rosa ’24-25 è di fatto già pronta. Il prolungamento della scadenza, permetterà a Zhang di gestire anche la situazione nuovo stadio. Oggi, peraltro, i dirigenti nerazzurri e quelli del Milan avranno un incontro in Comune col sindaco Sala per ascoltare l’ultima opzione, caldeggiata da Webuild, su San Siro.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini