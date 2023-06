VIDEO IN − Bellinazzo: «Inter, 2024 sarà fondamentale: Suning dovrà fare delle scelte»

Marco Bellinazzo, in occasione dell’evento di presentazione del suo libro in cui è stato presente anche Alessandro Antonello, ha parlato anche dell’Inter. Le sue parole raccolte da Inter-News.it.

ARABIA SAUDITA − Marco Bellinazzo, al termine dell’evento di presentazione del suo nuovo libro “Le nuove guerre del calcio. Gli affari delle corporation e la rivolta dei tifosi “, ha parlato così dell’Inter e non solo. Le parole raccolte da Inter-News.it, con l’inviato Roberto Novella: «Si sta creando uno spartiacque tra il calcio che è stato e quello che verrà. Le squadre ora stanno spingendo per monetizzare con i giocatori che l’Arabia Saudita e i suoi fondi chiedono. Il rischio però è quello di depauperare alcuni club. Tanti giocatori stanno andando nei club di proprietà di PIF (vedi QUI). L’obiettivo è quello di creare una grande lega araba che possa superare anche la Liga spagnola e la Bundesliga. La UEFA sta monitorando una situazione molto pericolosa. Questo tipo di pericolo merita una risposta diversa».

INTER − «Il 2024 sarà una data finanziaria essenziale per capire il tipo di scelte che farà Suning con l’Inter. Il finanziamento legato a uscite e risparmi può andare bene per qualche anno, ma non per molto. Suning dovrà fare delle scelte. Con la finale di Champions League, l’Inter ha ottenuto un risultato straordinario. Che ridà lustro e guadagna l’attenzione degli sponsor (vedi QUI). Suning in questo momento sta lavorando molto con Oaktree per rifinanziare il debito. Non avrebbe ora senso cedere il club, in attesa di capire quelli che potrebbero essere gli sviluppi sugli stadi. Che in un modo o nell’altro dovranno esserci nei prossimi anni».

DIRITTI TV − «Non è un buon momento per l’Italia. Non mi meraviglio che siano arrivate offerte così basse. L’unico vero elemento è il canale della Lega Serie A. E bisognerà cosa c’è nelle buste che hanno presentato i 6 fondi. Perché quel tipo di supporto diventa indispensabile per i club. Può essere il momento di svolta se si dovesse essere sotto gli 800 milioni di euro. Quando sei indietro devi prendere altre strade per cercare di recuperare terreno».

Fonte video: Inviato Inter-News.it – Roberto Novella