UEFA, in arrivo slittamento Champions League ed Europa League – Sky

La UEFA è vicina alla sospensione della stagione e quindi delle coppe europee Champions League ed Europa League. La decisione era nell’aria soprattutto nelle ultime 24 ore. Di seguito la notizia riportata in questo istante da “Sky Sport 24”.

SLITTAMENTO VICINO – La UEFA ha deciso di sospendere la stagione e quindi le coppe europee a seguito dell’emergenza Coronavirus che ha colpito il mondo del calcio, in particolare nelle ultime ore la Serie A – con i casi di Daniele Rugani e Manolo Gabbiadini -, e la Premier League – con i casi di Mikel Arteta e Callum Hudson-Odoi -. La decisione era nell’area, ed è attesa in queste ore l’ufficialità attraverso un comunicato. Per quanto riguarda l’Europeo, si va verso lo slittamento di qualche mese se non addirittura di un anno.

Fonte: Sky Sport 24.