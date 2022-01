Supercoppa Italiana, Inter-Juventus: niente rinvio per il Consiglio di Lega!

Arrivata la decisione sulla Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus. Dopo la richiesta di rinvio delle due squadre, oggi è arrivata la comunicazione del Consiglio di Lega

NO RINVIO − La Supercoppa Italiana non sarà rinviata. Inter-Juventus, dunque, rimarrà in programma il 12 gennaio a San Siro. Dopo la richiesta di rinvio da parte dei due club (vedi articolo), oggi si è riunito il Consiglio di Lega. Come riporta Sport Mediaset, la gara si giocherà regolarmente con sei consiglieri che hanno bocciato la richiesta di Inter e Juventus. La partita sarà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano a partire dalle 21.00. Sulla vendita dei tagliandi, c’è ancora la sospensione dopo il nuovo provvedimento che ha fatto abbassare la capienza degli stadi dal 75 al 50%.