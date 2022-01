Lukaku, possibilità Inter a gennaio? Quasi impossibile causa cifre – Sky

La situazione legata a Romelu Lukaku dopo la sua ultima intervista continua a far discutere. Specialmente ora, in piena sessione invernale di calciomercato. Marco Demicheli, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sull’ipotesi di rivedere il belga all’Inter.

RITORNO QUASI IMPOSSIBILE – Romelu Lukaku all’Inter? Quasi impossibile, almeno a gennaio. Questi gli ultimi aggiornamenti di Marco Demicheli di Sky Sport: «Le parole di Lukaku sono state molto chiare e forti, specialmente sulla sua intenzione di tornare all’Inter. A gennaio è molto difficile, le cifre del suo trasferimento sono state fuori mercato. Così come le cifre del suo stipendio. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori colloqui del giocatore con società e allenatore, ma è difficile pensare a un suo addio già adesso. Dovesse tornare in Italia, in ogni caso, ci sarebbe soltanto l’Inter».