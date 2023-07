Sommer-Inter a rilento facilita Trubin? Inzaghi mette fretta! − SM

La situazione portieri in casa Inter rimane un tema molto delicato. Nessuna accelerata su Sommer e ora Trubin prova il sorpasso. Inzaghi ha fretta

IN DIVENIRE − Situazione senza precedenti in casa: a meno di un mese dall’inizio del campionato, Simone Inzaghi si ritrova senza portieri titolari. Oggi volerà in Giappone con Raffaele Di Gennaro, Filip Stankovic e Andrei Ionut Radu. Come riferisce Sport Mediaset, per Yann Sommer la trattativa va a rilento. Nessun braccio di ferro tra Inter e Bayern Monaco, ma i nerazzurri – forti di un accordo col portiere – non vogliono però pagare la clausola da 6 milioni di euro, bensì risparmiare qualche milioncino. Entrambe le squadre potrebbero rivedersi in Giappone settimana prossima, dove non è da escludere un contatto diretto per lo svizzero. La questione comunque subirà un ritardo di 8-9 giorni. In tal caso, l’Inter potrebbe fiondarsi sul secondo portiere Anatolij Trubin. L’ucraino è valutato dal club 10-12 milioni di euro contro i 30 dello Shakhtar Donetsk.