ESCLUSIVA IN − Satriano, parla l’agente: «Siamo abbastanza felici. Futuro? Ne parleremo a maggio!»

L’agenzia di Martin Satriano, All Iron Sports, ha parlato a Inter-News.it del suo assistito, al momento in forza al Brest. L’uruguaiano è di proprietà dell’Inter.

CAMPO E FUTURO − Martin Satriano sta disputando una buonissima stagione in prestito al Brest. Il giocatore uruguaiano, classe 2001, è di proprietà dell’Inter e la scorsa estate ha lasciato Milano per giocare in prestito in Francia. Al momento, il suo bottino è di cinque reti in 28 partite stagionali, tre in Ligue 1 e due in Coppa di Francia. Un rendimento positivo, che sta giovando anche al suo Brest, secondo in campionato a quota 53 punti e alle spalle del PSG capolista avanti di dieci lunghezze. La squadra di Marc Le Roy sta sorprendendo e punta con forza ad una qualificazione alla prossima Champions League. A proposito di Satriano, la redazione di Inter-News.it ha contattato la sua agenzia All Iron Sports, che brevemente ci ha aggiornato sulla situazione del ragazzo.

Siete soddisfatti della stagione di Satriano?

Siamo abbastanza felici!

Sul futuro, invece, ne parlerete presto con l’Inter?

Ne parleremo, ma non adesso. A maggio, al termine della stagione, vedremo il da farsi.

