Sampdoria-Inter, Gosens più di Dimarco! Torna Brozovic dal 1′ – Sky

Sampdoria-Inter andrà in scena questa sera alle 20:45. Le ultime sulle possibili scelte del tecnico da Matteo Barzaghi in collegamento su Sky Sport

SCELTE– L’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo questa sera contro la Sampdoria. Le ultime sulle possibili scelte del tecnico da Matteo Barzaghi: «Lukaku tornerà titolare quest’oggi, proverà ad aumentare la sua forma, e agirà in coppia con Lautaro Martinez. Inzaghi deve ancora comunicare le sue scelte definitiva, in difesa un dubbio fra Acerbi e de Vrij in mezzo fra Bastoni e Skriniar. Brozovic dovrebbe tornare dal 1′, con Barella e Calhanoglu mezzali. Gosens a sinistra per dare riposo a Dimarco, e a destra Darmian in vantaggio su Dumfries».