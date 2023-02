Gosens, la perseveranza prima o poi premia: Inzaghi lo vede (e lo ascolta)

Gosens scalpita e alle 20.45 al Ferraris contro la Sampdoria ha più di una chance di scendere in campo dal 1′ al posto di Dimarco (vedi ultime). Inzaghi dunque non solo inizia a vedere di più il tedesco ma anche ad ascoltarlo: l’ex Atalanta aveva chiesto più spazio, ma senza fare polemica (vedi articolo). E anche questo fa la differenza

PERSEVERANZA – Robin Gosens è stato protagonista di un inizio di stagione decisamente negativo. Tutti aspettavano lui come erede di Ivan Perisic e invece, quasi a sorpresa, è stato eletto meritatamente Federico Dimarco. Le voci di mercato si sono rincorse con Gosens che ha rischiato l’addio già in estate, durante gli ultimi giorni di calciomercato. Poi, durante la sosta Mondiale, qualcosa è cambiato: l’ex Atalanta non si è arreso e non si è fatto affliggere dall’enorme presenza di Dimarco, che nel frattempo cresceva e migliorava sempre di più.

Gosens, enorme chance contro la Sampdoria: il percorso del tedesco e l’attenzione di Inzaghi

Già nelle amichevoli di dicembre Gosens è apparso diverso, poi a gennaio poche presenze ma comunque convincenti. Stasera contro la Sampdoria il tedesco ha una grande chance per mettere seriamente in difficoltà Simone Inzaghi. Gli impegni d’ora in poi saranno sempre di più e gravosi, serve il contributo di tutti e soprattutto è necessario che tutti si facciano trovare pronti. Gosens lo è già da un pezzo, lo ha dimostrato e ha anche chiesto più spazio, ma senza fare polemica come altri compagni di squadra. Inzaghi ha apprezzato ed evidentemente ha visto l’impegno giusto. Ora sta a lui ricambiare la fiducia.