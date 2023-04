Salernitana-Inter, Lautaro Martinez fuori! Ballottaggio vivo − SM

In vista di Salernitana-Inter, Lautaro Martinez non partirà tra i titolari. Inzaghi sembra già aver deciso, da capire chi sarà il partner di Romelu Lukaku

ULTIME IN ATTACCO − Lautaro Martinez sarà risparmiato per Salernitana-Inter. Il Toro, che non sta vivendo un grande periodo di forma, partirà dalla panchina come sabato scorso contro la Fiorentina. Chi invece sarà in campo dal 1′ è Romelu Lukaku. Il belga ha grande voglia e furore agonistico e morale dopo la rete a Torino e i fattacci postumi. Come riferisce Marco Barzaghi di Sport Mediaset, in avanti è ballottaggio fra Edin Dzeko e Joaquin Correa. A proposito della Salernitana, ha già parlato in conferenza stampa Paulo Sousa (vedi articolo).