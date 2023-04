Sousa: «Inter non stanca, hanno la miglior rosa! Un assente»

Paulo Sousa in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Inter in programma domani allo stadio “Arechi” alle 17, ha parlato dell’importanza della partita considerando il momento della sua squadra che arriva da cinque risultati utili. Inoltre, il tecnico ha parlato anche di un’assenza in particolare.

LE SCELTE – Paulo Sousa parla delle possibili scelte di formazioni considerando le ultime partite: «Continuità nelle scelte di formazione? Cerco un equilibrio e una identità, ma voglio che tutti i calciatori si sentano parte integrante del progetto. Quando sono arrivato ho trovato una situazione particolare, ma ho cercato comunque di trasmettere concetti che potessero essere chiari e che ci dessero organizzazione difensiva senza speculare sugli errori degli avversari. Ho una idea completamente diversa da quella del mio collega Nicola. Scelgo di volta in volta anche in base all’avversario. Io non mi voglio soffermare sui singoli. Bonazzoli dal punto di vista tecnico può fare la differenza, ma noi siamo in difficoltà e ho bisogno di risposte».

LA SFIDA CON L’INTER – Sousa sottolinea la forza dei nerazzurri e ricorda la sua esperienza da giocatore: «Inter dopo cinque risultati di fila? A noi interessa muovere la classifica, per il resto ci sarà tempo. Quanto alla sfida con l’Inter, bisogna essere orgogliosi di affrontare una squadra del genere. Abbiamo preparato la nostra strategia, ci saranno spazi nei quali inserirci per avere vantaggi rispetto al comportamento degli avversari. Dobbiamo stare attenti al reparto offensivo dell’Inter ed essere consapevoli di dover soffrire, hanno la miglior rosa individuale della Serie A. Non credo che l’Inter sia una squadra stanca, hanno vinto la Supercoppa italiana e sono in semifinale di Coppa Italia, oltre che tra le prime otto in Champions League. Hanno una rosa ampia, individualmente di qualità, che consente di trovare sempre soluzioni. Ricordo da giocatore? Non vivo di ricordi, è una società importante e di tradizione. Ricordo che ero a Dortmund e mi chiamò Moratti per portarmi a Milano strappandomi a due società importantissime. In quel momento c’era Ronaldo, il migliore al mondo in quel momento. Volevo vincere tutte le partite».

ASSENZE – Sousa parla anche di un’assenza importante in difesa: «Per questa partita avevo pensato a Fazio titolare, ma purtroppo anche ieri ha avuto qualche problema fisico e non sarà presente tra i convocati. In attacco Piatek sta lavorando bene, ma non partirà sempre titolare, toccherà a me trovare diverse soluzioni. Errore di Pirola contro la Spezia? Ho parlato subito con lui spiegandogli cosa dovesse fare. A livello difensivo è fortissimo, però bisogna lavorare sulla costruzione. A volte è anche questione di postura del corpo. Però dobbiamo ricordarci che migliorare su certi aspetti richiede tempo. Lui era triste, ma la colpa è sempre di tutti a partire da me. Vilhena? Qualcuno giocherà, nei duelli non è come Coulibaly, ma lavoriamo anche su questo».