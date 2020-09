Romano: “Vidal-Inter, un rallentamento. Nainggolan resta? Per ora…”

Vidal atteso a Milano? Non secondo il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, che su “Calciomercato.com” parla del cileno facendo riferimento anche alla possibile permanenza di Radja Nainggolan.

AFFARE IN PIEDI – Vidal ha già deciso il suo futuro e tratta con il Barcellona per risolvere l’ultimo anno di contratto. La trattativa con i nerazzurri dunque ha subito inevitabilmente un rallentamento nelle tempistiche, queste le parole dell’esperto di mercato: «Le parole del presidente Giulini (vedi QUI, ndr) sulla possibile permanenza di Radja Nainggolan all’Inter unite al rallentamento sulle tempistiche dell’affare (Vidal, ndr), hanno fatto pensare alla possibilità di un colpo di scena. Ad oggi, non c’è questo scenario. L’Inter non ha mai programmato l’arrivo del cileno per lunedì o martedì, e non ha neanche abbandonato l’affare Vidal e aspetta che Arturo si liberi dal Barcellona per poi firmare il biennale che lo attende a Milano. La trattativa è in piedi. Per prendere giocatori a costo zero serve pazienza e l’Inter lo ha sempre saputo, non ha mai comunicato una chiusura imminente. C’è ottimismo per sbloccare l’affare in questi giorni. Così come non è ancora certo che Nainggolan resti».