Bastianelli: “Inter, Kanté per Eriksen scambio da fare subito! In questo modo…”

Bastianelli – procuratore sportivo -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, promuove l’arrivo di Kanté all’Inter, possibilmente scambiandolo con Eriksen. Il commento sulla rosa che sta nascendo è positivo

SCAMBIO PER MIGLIORARE – L’agente Patrick Bastianelli è fiducioso sulla prossima rosa nerazzurra: «Il mercato dell’Inter è partito sicuramente bene per l’acquisto di Achraf Hakimi, che rappresenta un giocatore di alto livello. Aleksandar Kolarov lo conosciamo, è affidabile. A breve penso arriverà Arturo Vidal. E mi auguro possa arrivare anche un altro grande centrocampista, come N’Golo Kanté. Ma è chiaro che in quel caso un altro grande centrocampista dovrebbe andar via. Forse l’indiziato numero uno è Christian Eriksen. Io lo scambio tra i due lo farei subito. Come caratteristiche di giocatore penso che Kanté si addica ai giocatori di Antonio Conte. Ed Eriksen al Chelsea potrebbe tornare a rimettersi in gioco. In Premier League potrebbe tornare a fare la differenza, cosa che purtroppo in questi mesi non è riuscito a fare. L’Inter così potrebbe essere competitiva per giocarsela con la Juventus». Questo il parere di Bastianelli, che più che altro dà un consiglio all’Inter.