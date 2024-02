Prima Pagina IN Edicola: Thuram contro Lukaku! Incandescente

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

I gladiatori: domani l’Olimpico diventa teatro del confronto tra i colossi di Roma e Inter. L’esplosione di Thuram rende incandescente la sfida con Lukaku. Marcus non ha fatto rimpiangere il belga che ha una grande occasione per affermare la propria superiorità. Lautaro Martinez e Dybala nel ruolo di “tutor”.

TUTTOSPORT

Inter, quella bellezza nata un po’ per caso.

Un articolo scritto da Sandro Sabatini: «Circola una narrazione malefica, eppure qualcuno ci crede: l’Inter ivnce grazie ai “parametri zero”, quindi bravissimo Inzaghi: la Juve perde malgrado i milioni spesi, perciò scarsissimo Allegri. La discussione è così polarizzata e violenta che diventa quasi inutile rispondere. Tempo perso e fiato sprecato. Ma almeno qui si può provare ad argomentare senza la manipolazione dialettica (tipo monte ingaggi, parametri e dettagli simili), a beneficio di argomenti tecnici, tattici e insomma puramente calcistici. Questa Inter che sta meritatamente dominando il campionato nasce per bravura, opportunismo e – senza offesa -, casualità. Il caso più clamoroso è Calhanoglu, diventato miglior play a livello internazionale. Eppure, per giocare al posto di Brozovic si era messo in fila».