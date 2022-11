Prima Pagina IN Edicola: Inter, asso Calhanoglu. Alesi spinge la Juventus

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Juve-Inter da brividi: chance per Allegri. Max per il sorpasso. Inzaghi, asso Calha.

TUTTOSPORT

Alesi: «Juve, sgomma sull’Inter!». Intervista all’ex asso della Ferrari, tifosissimo bianconero: «Ripetiamo la partita col PSG e vinciamo. Bel futuro con Miretti e Fagioli. Chiesa come un cane feroce liberato dopo mesi in gabbia. Io mi fido di Agnelli».