Longhi: «Calciomercato, Atalanta e Napoli vincono! Bellanova e Asllani…»

Bruno Longhi, in onda a Radio Sportiva, commenta i rendimenti dei giocatori arrivati nell’ultima finestra di calciomercato. Napoli e Atalanta hanno tratto vantaggio dalla loro campagna acquisti. Inter, Milan e Juve, invece, hanno acquistato giocatori che non hanno ancora reso quanto le aspettative. Poi, un commento su due giovani nerazzurri, ovvero Bellanova e Asllani

IL RISCHIO PREMIA – Bruno Longhi afferma che squadre come Napoli e Atalanta, che nell’ultima finestra di mercato hanno effettuato degli investimenti rischiosi, stanno raccogliendo i frutti di quanto fatto. Al contrario, Inter e Juventus, che hanno puntato su giocatori già conosciuti (Lukaku e Pogba, ndr) non hanno effettuato una scelta oculata, vista la resa dei loro acquisti. Poi c’è il Milan, che a detta di Longhi non ha tratto grande vantaggio dalla propria campagna acquisti: «I risultati e i rendimenti dei giocatori di Napoli e Atalanta ci dicono che hanno visto bene, hanno visto lungo e hanno operato nel pieno rispetto di esigenze finanziarie e tecnico tattiche. Al momento vincono loro, perché gli acquisti di Inter e Juventus non hanno ancora reso. Anche il Milan, con i suoi investimenti, non ha creato grossi vantaggi. Tutti i nuovi giocatori non stanno giocando. Sotto questo punto di vista non ha tratto benefici». Così Bruno Longhi sui rendimenti dei giocatori arrivati nel mercato estivo.

LONGHI E I GIOVANI DELL’INTER: BELLANOVA E ASLLANI IN RAMPA DI LANCIO

IMPRESSIONANTE – Con questo aggettivo Bruno Longhi descrive Raoul Bellanova. Il numero 12 nerazzurro, a detta di Longhi, dispone di qualità fisiche importantissime, ma deve migliorare su aspetti prettamente legati alla tattica: «Questo ragazzo è il più veloce di tutta la rosa dell’Inter, lo dicono i test. Dal punto di vista strettamente fisico è un gigante. Ha delle accelerazioni impressionanti che hanno impressionato anche Inzaghi. Chiaro che oltre a questa caratteristica bisogna vedere la disponibilità di copertura o la capacità di fare diagonali difensive. Dovremmo vederlo più spesso, ma è un ragazzo di prospettiva, che ha questa peculiarità fisica che lo mette al di sopra di altri suoi colleghi».

IN MIGLIORAMENTO – Longhi commenta poi la situazione di Kristjan Asllani. L’albanese ha ampi margini di miglioramento, ma al momento è corretta la scelta di Inzaghi di regolare il suo minutaggio: «Inzaghi ne sta centellinando l’impiego. è uno giovane. Poi c’è da dire che senza brozovic l’Inter ha trovato una formula che sta funzionando. Se non si hanno la qualità di Calhanoglu o l’esperienza di Mkhitaryan è giusto, per chi è arrivato d rimanere in panchina. Come quando arrivò a Barella, che dimostrò subito di poter essere titolare. Asllani ha margini di miglioramento che deve mostrare per scalzare i compagni. Più passano le giornate più il suo minutaggio aumenta». Così Bruno Longhi su Raoul Bellanova e Kristjan Asllani.