Behrami: «Inzaghi ha dato un segnale forte all’Inter con la scelta di Onana»

Valon Behrami ha parlato a Dazn della situazione in casa Inter, elogiando il lavoro fatto da Simone Inzaghi nell’ultimo periodo

SEGNALE – Valon Behrami ha le idee chiare sul momento nerazzurro: «Penso che sia una squadra che è stata plasmata dal proprio allenatore. Nel momento di difficoltà lui ha cambiato atteggiamento. È diventato più freddo anche nelle sue scelte. Con la scelta di Onana ha dato un segnale a tutto il gruppo. La squadra ha capito che per giocare non valevano più certi aspetti. Ha fatto capire che avrebbe guardato solo le prestazioni in campo e da lì hanno alzato il livello. Così sono tornati in corsa per tutto». Così Behrami che vede i nerazzurri ancora in corsa per lo Scudetto.