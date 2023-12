Pavard continua a migliorare! Inter ha una speranza: c’è la data – SM

Pavard, proprio come Bastoni, non potrà essere a disposizione di Inzaghi per Napoli-Inter ma il ritorno in campo non sembra poi così lontano. Secondo le ultime novità di sportmediaset.it, il lavoro del francese procede a gonfie vele e il club nerazzurro ha una speranza

SPERANZA – Benjamin Pavard si è infortunato a inizio novembre in occasione di Atalanta-Inter, accusando una lussazione alla rotula del ginocchio sinistro. Il lavoro del francese procede per il meglio e le sue condizioni fanno ben sperare. Sembra infatti che il rientro si stia avvicinando: secondo le previsioni, Pavard dovrebbe rivedersi in campo a cavallo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. L’Inter intravede la speranza di poterlo avere a disposizione per la sfida di Coppa Italia contro il Bologna, in programma il 20 dicembre.