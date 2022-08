IN – Onana uomo immagine del Camerun per Qatar 2022: le foto

André Onana, nuovo portiere dell’Inter, sarà l’uomo immagine per la nazionale del Camerun in vista di Qatar 2022. A Doha è in esposizione un poster gigante rappresentante l’estremo difensore nerazzurro.

UOMO IMMAGINE – Grande soddisfazione per André Onana, scelto come uomo immagine per rappresentare a livello di marketing la nazionale del Camerun in vista di Qatar 2022. Tutte le nazionali che parteciperanno al Mondiale hanno dovuto scegliere un giocatore che li rappresentasse. Per i Leoni Indomiti la scelta è ricaduta proprio sul nuovo portiere dell’Inter. La campagna pubblicitaria fa parte di una strategia di promozione del Torneo nelle principali città del Paese e l’estremo difensore nerazzurro è apparso (nella capitale Doha) su uno dei poster giganti che saranno esposti sugli edifici più emblematici del Qatar.

Queste le foto del poster sul quale troneggia il portiere della nazionale del Camerun e dell’Inter.