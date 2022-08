Skriniar in bilico? Galtier ‘annuncia’ tre nuovi acquisti: un difensore centrale

Il futuro di Milan Skriniar all’Inter potrebbe essere ancora in bilico. Il tecnico del PSG Galtier, infatti, ha annunciato che ci saranno altri tre acquisti dopo l’arrivo di Renato Sanches. Secondo quanto afferma Fabrizio Romano, uno di questi sarà un difensore centrale.

TRIPLO ACQUISTO – Non si può ancora tirare un sospiro di sollievo in casa Inter per quanto riguarda la permanenza in nerazzurro di Milan Skriniar. Galtier, nuovo allenatore del PSG, ha infatti annunciato come la società chiuderà altri tre acquisti. Stando alle notizie dell’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il piano del nuovo Direttore Sportivo Luis Campos è chiaro: un nuovo difensore, un nuovo centrocampista, un nuovo attaccante. Ecco quindi che la pista che porta al centrale nerazzurro potrebbe tornare calda.