Oaktree nuovo proprietario dell’Inter! Deleghe a Marotta: due obiettivi – CdS

Oaktree è definitivamente il nuovo proprietario dell’Inter, in attesa di comunicati ufficiali, si è conclusa a mezzanotte l’era Suning e di Steven Zhang. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, adesso tutte le deleghe passeranno a Beppe Marotta, la vera sicurezza del club nerazzurro. Due saranno gli obiettivi fondamentali.

NUOVA PROPRIETÀ – Oaktree come da previsione diventerà il nuovo proprietario dell’Inter. Qualsiasi momento per il comunicato ufficiale è buono, ma il processo è già partito. Alla mezzanotte di ieri si è conclusa l’era di Suning e di Steven Zhang ed è cominciata quella di Oaktree. Che ha atteso la conclusione della giornata (fuso del Lussemburgo) per avviare, come previsto, la procedura per l’escussione del pacchetto di maggioranza dell’Inter. Quale sarà adesso il futuro del club? Difficile avere indicazioni chiare in tempi brevi. Le prime mosse, però, potrebbero suggerire qualcosa. Non è automatico, ad esempio, che il fondo americano si adoperi per una cessione immediata, o quasi. I tempi, insomma, potrebbero allungarsi, magari anche per consolidare e aumentare il valore del club prima di metterlo definitivamente sul mercato.

Tutte deleghe a Marotta, la prima mossa aspettando il comunicato

UNA SICUREZZA – Le prime mosse di Oaktree come nuovo proprietario dell’Inter, sarà intanto quello di azzerare il Consiglio di Amministrazione. Ma soprattutto che, nella fase transitoria che porterà all’elezione del nuovo Board e del nuovo presidente, tutte le deleghe verranno assegnate a Beppe Marotta. L’attuale amministratore dell’area sport sarà il punto di riferimento della società. L’attuale dirigente nerazzurro è considerato comprensibilmente l’uomo forte del club anche dalla stessa Oaktree.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno