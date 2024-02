Milan-Inter Primavera, 1-1 al 45′: magia Kamate, risponde Camarda

Termina sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Milan-Inter Primavera, sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato Primavera 1 (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti.

PARI − Finisce in parità il primo tempo di Milan-Inter Primavera, derby valido per la 23esima giornata del campionato Primavera 1. Partono benissimo i ragazzi di Chivu che, al 3′, trovano il vantaggio con Kamate che col sinistro finalizza una splendida progressione personale. Al 23′ chance del raddoppio sui piedi di Akinsanmiro che, servito da uno scatenato Kamate, manda di poco a lato con un bel tiro di destro. Dopo tanta Inter arriva il pareggio del Milan: al 36′ Camarda addomestica un bel pallone in area e batte Raimondi con un tiro che si insacca sotto l’incrocio. Finale di tempo in crescita per i rossoneri, che al 44′ sfiorano il gol del 2-1 con Sia negato da un grande intervento di Raimondi. Nel secondo tempo la squadra di Chivu dovrà riordinare le idee per tornare a far male come ad inizio gara.

Milan-Inter Primavera 1-1 al 45′

Kamate 3′ (I), Camarda 36′ (M)