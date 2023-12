Marotta: «Mercato? No lacune importanti! Via qualcuno in prestito»

Marotta è presente al Gran Gala del Calcio AIC. L’amministratore delegato dell’Inter ha parlato del primo posto in classifica della squadra di Inzaghi dopo la pesante vittoria sul campo del Napoli. Una battuta anche sul mercato di gennaio: di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport

TRA CAMPO E FUORI CAMPO – Giuseppe Marotta è presente al Gran Galà del Calcio AIC, come raccolto anche dal nostro inviato Onorio Ferrario. L’amministratore delegato dell’Inter è intervenuto così a Sky Sport: «Diciamo che abbiamo raggiunto un livello di maturità e consapevolezza notevole e questo depone a favore dell’essere una squadra che affronta a viso aperto chiunque. Ci sono individualità che emergono, questo è vero. Giocatori esperti e maturi ma anche giovani che fanno sì che questo mix di squadra possa recitare il ruolo di protagonista. Io dico che con molta umiltà abbiamo disegnato un modello vincente sia in campo che fuori con Ausilio, Baccin e Zanetti. Abbiamo un comune denominatore che è quello di cercare giocatori importanti ed essere coesi e questo è un fattore importante e rilevante».

NIENTE SCONVOLGIMENTI – Marotta parla anche di cosa potrebbe accadere a gennaio: «Mercato? Penso che questo sia un gruppo omogeneo, per ogni ruolo ci sono giocatori importanti ed eclettici, come ha dimostrato Carlos Augusto a Napoli. L’allenatore ha a disposizione giocatori importanti, prima di tutto lui è molto bravo e intuitivo. Ha raggiunto un livello secondo me molto valido professionalmente. Sul mercato di gennaio dico che abbiamo un gruppo forte, non abbiamo lacune particolari e poi a gennaio non è facile trovare quelle opportunità che si trovano in estate. Non faremo colpi che sconvolgeranno la squadra, si tratterà di vedere di collocare in prestito qualche giocatore qualora lo chiedesse. Ma i giocatori a disposizione di Inzaghi sono importanti».