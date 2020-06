Mancini: “Balotelli? Gli voglio bene, straordinario da giovanissimo! Italia…”

Mancini ha parlato ai microfoni di “Rai Sport” nel corso della trasmissione “Dribbling”. Il Commissario Tecnico dell’Italia, ex allenatore dell’Inter, si è espresso sui prossimi Europei e su Balotelli

ITALIA E SUPERMARIO – Di seguito le parole di Roberto Mancini: «Galles? Prima di quella abbiamo tante partite importanti. Chiaro che quello degli Europei sarà un appuntamento principe. Abbiamo tante partite importanti di Nations League, utili per il Mondiale. Mario Balotelli scommessa persa? Io gli voglio bene al di là di tutto quello che lui fa. L’ho avuto che era ragazzino da giovanissimo (all’Inter, ndr), l’ho fatto giocare ed è stato straordinario per tanti anni. La mia speranza è che faccia qualcosa per cambiare tutto. Ha ancora trent’anni, sarebbe nel pieno della maturità fisica e calcistica. La mia speranza è che una mattina si svegli e capisca che continua a buttare via il talento. Posso dire che è un ragazzo straordinario, gentile ed educato. Gli ho spiegato tante volte che stava buttando via il talento, ha un fisico pazzesco».